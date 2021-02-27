Копи назвали нову версію вибуху в лікарні Чернівців і розповіли про стан пораненого

Правоохоронці Буковини відпрацьовують версію, що вибух у міській лікарні №1 Чернівців стався не через медичний кисень, а був викликаний іншим джерелом.
Про це повідомляє джерело сайту "Сьогодні" в Чернівецькій поліції.
"Було, мабуть, інше джерело, через що все сталося. Один постраждалий продовжує залишатися в реанімації. Інші пацієнти евакуйовані", – сказали нам поліцейські.
Нагадаємо, директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний назвав основну версію причини пожежі – самопідпал одного з тяжкохворих пацієнтів. Чоловік похилого віку помер на місці, проте вогонь швидко перекинувся на іншого тяжкохворого. Зайнялися матраци, почали горіти прилади. Другий потерпілий зараз перебуває в критичному стані в цій же лікарні з опіками 3-4 ступеня.
Також повідомлялося, що з міської лікарні №1 пацієнтів перевозять до інших медичних установ Чернівців. Тому в центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф просять водіїв поступатися дорогою каретам "екстренки".
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