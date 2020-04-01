Коронавирус атакует Тернопольскую область: среди заразившихся – мэр Монастырска

Мэр города Монастырска Тернопольской области Андрей Старух заявил, что заражен коронавирусом.
Об этом он написал в сообщении в Facebook.
"Сложно быть на передовой и остаться полностью невредимым. Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID 19. У моего заместителя – Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров", – рассказал чиновник.
Он добавил, что последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов.
"Жена и сын чувствуют себя нормально. Врачи утверждают, что большинство из нас перенесет это заболевание не чувствуя его. Не паниковать, придерживайтесь карантина, оставайтесь дома", – заметил Старух.
Следующие две недели он проведет на самоизоляции, ведь обязанности не отменяет даже болезнь.
"Борьба с эпидемией продолжается, эти дни вынужденно дистанционно", – резюмировал он.
Добавим, что заражение мэра – не единственный случай в Тернопольской области. 31 марта зарегистрировано 20 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявил Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.
Общее число заразившихся коронавирусом выросло до 98.
Наибольшее количество заражений коронавирусом зафиксировано в Монастырском районе – 76, из них один – летальный.
Также COVID-19 обнаружили у:
- 11 жителей Залещицкого района;
- 5 – Козовского района;
- 2 – Тернополя;
- 2 – Кременецкого района;
- 1 – Тернопольского района.
Ранее сообщалось, что в Тернополе в детскую больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию попал одномесячный ребенок. Младенец находится в реанимации.
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