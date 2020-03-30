В Тернополе COVID-19 подозревают у младенца: ребенок в реанимации

Результаты анализов ребенка пока что неизвестны

В Тернополе в детскую больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию попал одномесячный ребенок. Младенец находится в реанимации, сообщили в пресс-центре Тернопольского штаба по борьбе с COVID-19.

"Один ребенок сейчас в реанимационном отделении городской детской больницы – с подозрением на COVID-19. Ребенку – 1 месяц и 10 дней с Шумского района", – говорится в сообщении.

В штабе рассказали, что ребенок мог заразиться от родственника, который вернулся из-за рубежа. Состояние младенца медики оценивают как относительно удовлетворительное. У него взяли лабораторное обследования и ждут результатов.

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Кроме того, в реанимационном отделении больницы еще один маленький ребенок, которому 1,5 года – малыш из Кременецкого района. COVID-19 у ребенка уже подтвердили и его состояние оценивают как тяжелое, но стабильный, с положительной динамикой.

"Вероятный источник заражения – родственник, который вернулся из Польши", – добавили в штабе.

Отметим, что за сутки в Тернопольской области новых подтвержденных случаев COVID-19 не зафиксировали. В общем в регионе инфекцию подтвердили у 60 человек:

Монастырыский район – 47 случаев (1 – летальный)

Залещицкий район – 9 случаев

Тернополь – 2 случая

Тернопольский район – 1 случай

Кременецкий район – 1 случай

Ранее мы писали, что в Тернопольской области у больниц развернули временные пункты для приема и сортировки зараженных коронавирусом пациентов.

Отметим, что на данный момент в Украине новым коронавирусом заразились 480 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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