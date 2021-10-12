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На Львовщине объявили чрезвычайную ситуацию: что произошло

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
12 октября, 17:09
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Это связано с тем, что бюджетные учреждения не заключили договоры на поставку природного газа
Сегодня на территории Львовщины включены лишь 986 учреждений, что составляет 23,4%. Коллаж: "Сегодня"
Сегодня на территории Львовщины включены лишь 986 учреждений, что составляет 23,4%. Коллаж: "Сегодня"

На Львовщине объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа для отопления бюджетных учреждений. Это связано с тем, что бюджетные учреждения не заключили договоры на поставку природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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"Сегодня на территории Львовщины работает 825 бюджетных учреждений, потребляющих природный газ... в этих учреждениях есть более 4000 пунктов учета газа, из них на сегодня включены лишь 986, что составляет 23,4%",– заявил руководитель департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Богдан Кейван.

Как определили в рамках комиссии, ситуация с отсутствием отопления в бюджетных учреждениях опасна для здоровья населения и ущербом, который она может спровоцировать. Так, в области находится 14% объектов государственного музейного фонда, нарушение условий хранения экспонатов может привести к уничтожению памятников.

"Сейчас мы видим, что только четверть бюджетных пользователей природного газа совершили все необходимые действия, поэтому сложившаяся ситуация может привести к тому, что мы не войдем в отопительный сезон своевременно и на должном уровне и это в свою очередь может серьезно сказаться на здоровье и жизни жителей области", – отметил заместитель председателя Львовской ОГА Виталий Загайный.

Поэтому, по решению комиссии сложившуюся ситуацию в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-22 годов и последующим возникновением угрозы жизни и здоровью населения области и вероятности значительного материального ущерба, признали чрезвычайной ситуацией техногенного характера регионального уровня.

Чрезвычайная ситуация – это специальный временный правовой режим, который возникает из-за нарушения нормальных условий жизни и деятельности людей из-за аварии, катастрофы, стихийного бедствия или эпидемии. Не следует путать с чрезвычайным положением, которое является правовым режимом и означает дополнительные полномочия для органов власти и ряд ограничений конституционных прав людей.

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Для украинцев прогнозируют "сложный отопительный сезон"

Ранее мы сообщали, что Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в Украине нынешний отопительный сезон будет сложным. Он будет проходить на фоне международного энергетического кризиса.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству.

"Этот отопительный сезон, безусловно, будет сложным, и он будет проходить на фоне международного энергетического кризиса. Но правительством Украины уже приняты меры для обеспечения стабильного и безопасного энергоснабжения и защиты населения от колебания тарифов", – сказал Галущенко.

В то же время, министр заверил, что правительство обеспечит "стабильное ценообразование на рынке электрической энергии, которое должно гарантировать экономически сбалансированную работу энергогенерирующих предприятий".

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"Этот сезон мы пройдем спокойно, в сбалансированном режиме", – добавил министр.

Отметим, что между правительством, "Нафтогазом", Ассоциацией городов и Конгрессом местных и региональных властей 30 сентября был подписан Меморандум. Он предусматривает, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду в Украине расти не будут.

Сколько стоит газ

Киевлянам предлагают газ больше чем по 30 гривен. "КиевГазЭнерджи" продает газ по 30,50 гривен за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 гривни, в августе – 15,76 гривни за кубометр.

В среднем цены на отопление и горячую воду в Киеве могут подорожать почти на 50%. Таким образом, к прошлогодней платежке за тепло придется добавить приблизительно 1-1,3 тысячи гривен.

Высокие цены и у других поставщиков: "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 30,06 гривни (в сентябре 20,96 гривни за кубометр).

Но есть компании, которые предлагают газ дешевле. Например, YASNO. Месячный тариф в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь.

Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовой. Компании установили годовые цены в среднем по девять гривен за кубометр газа.

На сегодняшний день в подземные хранилища закачано почти 19 млрд кубометров газа. Именно столько нужно, чтобы украинцы не замерзли зимой.

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