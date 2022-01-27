На Закарпатье учительница избила ученика: родители мальчика встали на ее сторону

При этом мама одного из школьников рассказала, что педагог часто кричит, а после этого дети приходят и плачут

На Закарпатье учительница избила школьника, который стоял возле доски. Фото: коллаж "Сегодня"

На Закарпатье учительница избила ученика возле доски. Родители ребенка в этом проблему не увидели. По их словам, мальчику тяжело дается математика.

Об этом сообщает "ТСН".

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На учительницу постоянно жалуются

Мама одного из учеников рассказала, что на учительницу математики постоянно жалуются дети. По словам женщины, педагог часто кричит, а после этого дети приходят и плачут.

"На первый этаж со второго слышно, как она кричит. Без штанов могут стоять в классе. Дети приходят и плачут, но что с того? Мы ничего не могли доказать, потому что прямых доказательств не было", — рассказала женщина.

Родители избитого мальчика ничего плохого не видят

Как оказалось, мама избитого мальчика ничего ужасного на видео не увидела. По ее словам, ей даже жалко учительницу.

"Это старшая женщина, которая работала и отдала жизнь этой работе. Не одного ребенка выпустила из своего класса, а кто-то сделал на этом большой пиар", — отметила мама школьника.

Учительница уволилась

После скандала учительница уволилась из школы. В Департаменте образования говорят, что педагогу 62 года и через полгода она планировала уволиться.

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Но все же в полиции открыли производство. Учительнице грозит до года исправительных работ, а с пострадавшим школьником будет работать психолог.

Что произошло?

В одной из школ Раховщины учительница математики била и унижала ребенка перед всем классом из-за неправильных ответов. Мальчик не выдержал и заплакал, однако его слезы еще больше разозлили женщину.

На видео видно, как учительница кричит на школьника, который не может решить пример. Женщина начала злиться из-за неправильных ответов и ударила ребенка рукой по голове. После этого она начала унижать ученика перед всем классом и угрожать, что поставит ему плохой балл.