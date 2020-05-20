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"Операция катапультация": на Волыни мужчина выбросил кота из окна и записал это на видео

20 мая, 12:55

Тина Наринецкая

Над животным мужчина издевался ради развлечения

В городе Киверцы в Волынской области кот стал жертвой живодера. Мужчина выбросил животное из окна третьего этажа и снимал это на видео. Ролик издевательств он опубликовал в Сети.

Видео: Facebook

Без внимания инцидент не остался – видео заметили зоозащитники. Они спасти кота и отвезли его к ветеринару. На нем не было повреждений. Но животное было очень напугано. Спасенного кота назвали Марсик и сейчас ему ищут нового хозяина.

Видео: Facebook

Позже неравнодушные люди выяснили имя живодера и нашли его. Им оказался местный житель Владимир Комариця. На страницах луцких волонтеров в Facebook уже появилось видео, где мужчина извиняется за издевательства над котом.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на Прикарпатье мужчина бил собаку вилами и загнал в яму умирать. Шокирующие кадры сняли соседи Ивана.

А в Хмельницком начальник государственного архива Владимир Байдич привязал к машине своего пса и тащил по трассе. По словам Байдича, животное якобы покусало его пожилую мать.

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