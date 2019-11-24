Живодера, который издевался над собакой, могут посадить за решетку

Пока идет следствие, Барсика дважды в день возят на процедуры к ветеринарам

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Тем, что человек – существо жестокое никого не удивишь. Но есть индивиды, действия которых трудно и понять и тем более оправдать. История о Барсике поразила большинство украинцев. Хозяин привязал его к машине и полтора километра волочил по дороге. Сейчас собака под наблюдением ветеринаров и волонтеров. Но на этой неделе произошел подобный случай, но уже в Кировоградской области. В конце концов животное спасти не удалось. Как и поймать тех, кто поиздевался над собакой. Зато живодера, который издевался над Барсиком, могут посадить за решетку.

Александрия Кировоградской области. На обочине оживленной трассы лежит едва живая лайка. Вокруг все в крови. Зоозащитники спешно отвезли окровавленную собаку в ветклинику. Ветеринары ужаснулись: у животного переломаны лапы и заживо содрана кожа. Предполагают, беднягу привязали к машине и волочили по дороге. Несколько часов пса пытались спасти, но тщетно. От многочисленных травм и потери крови она скончался.

Волочили и Барсика. Произошло это недавно в Хмельницком.

Мужчину, который привязал к машине своего пса и тащил по трассе, узнали зоозащитники. Это начальник Хмельницкого государственного архива. В начале недели Владимир Байдич оправдывался, мол, вывозил собаку в лес, потому что тот покусал его старую мать. Сегодня – телефон не отвечает.

В деревне, где Барсик якобы покусал свою хозяйку, дома никого.

В селе видели, как привязанного к машине Барсика волокли по дороге. Осуждают.

"Это же издевательство. Завезти в питомник или как-то так, что-то по-нормальному сделать", – говорит Анатолий Шелестюк, житель села Кузьмин.

Жуткое видео, как Владимир Байдич тянет Барсика, привязанного к авто, по селу выложил на странице в Фейсбуке заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

На видео видно, что собаку подбрасывает, как мячик. У животного сломаны кости и содрана кожа. Неделю ветеринары спасают Барсика. Говорят, что раны медленно заживают.

"Антибиотик делает свое дело. Самое главное – любовь к животному, знаете, отношение. Он уже немножко наглеет, видите ли, к камерам привык", – говорит Кирилл Чумаков главный врач Хмельницкой районной ветеринарной больницы.

Волонтеры и полицейские отвезли Барсика в Харьковский научно-исследовательского института судебных экспертиз. Специалисты осмотрели собаку и вскоре квалифицируют его травмы.

"В заключении эксперта будут подробно описаны механизм причинения повреждений собаки, а также их тяжести. Предоставим оценку нанесены ли собаке увечья или нет", – говорит Василий Слипец, руководитель Староконстантиновской местной прокуратуры.

Также Барсика ждет еще одна экспертиза, в Киеве, говорят зоозащитники. Они решительно настроены наказать виновного в издевательствах.

"Если наше законодательство начнет какие-то искать лазейки и мы не сможем привлечь этого изверга к ответственности, мы планируем акции протеста", – говорит Елена Голубничая, зоозащитница.

Пока идет следствие, Барсика дважды в день возят на процедуры к ветеринарам.

Насколько тяжелые травмы у Барсика эксперты скажут в течение двух недель. Все это время пес будет находиться в полицейском кинологическом центре. Только по завершении следствия собаку отдадут новым хозяевам.

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