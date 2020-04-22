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"Почему не запаковали?": мэр Ивано-Франковска потребовал вывезти всех ромов

22 апреля, 15:26

Руслан Ровик

Марцинкив потребовал вывезти ромов, невзирая на их сопротивление

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал вывезти ромов на Закарпатье и дал указание полицейским не обращать внимания на их нежелание выехать в другой регион.

Об этом шла речь на еженедельном оперативном совещании градоначальника.

"Также цыгане, нет, вернее, лица ромского пола. Мы уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше тут?" – спросил Марцинкив у представителей Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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В свою очередь руководитель спасателей Игорь Влизло заявил, что 12 ромов отказались покидать область и заявили, что не уедут.

"Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника (28 апреля. – Ред.) должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус – дали. Почему не запаковали и не отвезли?" – сказал мэр Ивано-Франковска.

Также во время совещания говорилось о том, что полицейские вывезли из Ивано-Франковска десятерых ромов и на административной границе передали их закарпатской полиции.

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Завершая эту тему, Марцинкив распорядился: "Нужно вторую ходку сделать".

Ранее мы сообщали, что больницы Ивано-Франковска прекратили принимать пациентов – медицинские учреждения города полностью заполнены.

Напомним, на данный момент в Украине зафиксировали 6592 случая заболевания коронавирусом.

А тем временем некоторые страны уже начали выходить из карантина:

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Закарпатье Ивано-Франковск Прикарпатье ромы

Источник: Сегодня

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