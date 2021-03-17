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Показывал интимные фото и просил такие же: в Ровенской области учитель развращал 10-летнюю девочку

17 марта, 18:00

Миколайчук Владимир , Татьяна Очеретяная

Переписку с преподавателем заметила мама ребенка

В Ровенской области задержали учителя танцев по подозрению в развращении 10-летней ученицы. Мужчина отправлял девочке свои интимные фото и просил ее присылать снимки своего тела.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

21-летний мужчина регулярно присылал девочке непристойные снимки. Пока интимную переписку в телефоне случайно не обнаружила ее мама.

Видео: Сегодня

Родители не пошли "на разборки" с преподавателем, а сразу написали заявление в полицию. Там провели экспертизу и назвали фото порнографическими.

Общаться с журналистами "Сегодня" родители школьницы наотрез отказались. Мол, хотят лишь одного – чтобы обидчика их дочери наказали. В школе, где Павел полгода назад открыл свой кружок, тоже говорить об учителе не захотели.

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А вот родители других детей заверили: не замечали, чтобы молодой преподаватель приставал к их детям. Брал за уроки 400 гривен в месяц и хорошо проводил занятия.

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Полиция опросила всех родителей и детей и других случаев развращения не обнаружила.

Сегодня преподавателю танцев присудили круглосуточный домашний арест. За интимные фото ему грозит до 8 лет тюрьмы. В прокуратуре говорят, что будут подавать апелляцию и требовать отправить подозреваемого в СИЗО.

Напомним, ранее в Чернигове 34-летний мужчина развращал свою маленькую падчерицу.

Также сообщалось, что во Львовской области мужчина изнасиловал свою маленькую дочь.

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