В Чернигове мужчина развращал падчерицу

В Чернигове 34-летний мужчина развращал свою маленькую падчерицу. Об этом сообщает полиция Черниговской области.

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Как рассказали правоохранители, в Черниговский отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила о развращении своей внучки. По ее мнению, это делал сожитель ее дочери.

"Сотрудники отдела криминальной полиции совместно с ювенальной превенцией Черниговского отдела полиции разоблачили причастного к преступлению 34-летнего мужчины", — говорится в сообщении.

Ранее отчим девочки отбывал наказание за имущественные преступления. Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.



Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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