Полиция открыла уголовное производство по факту обвала на шахте во Львовской области
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия
Правоохранители открыли уголовное производство по факту обрушения на шахте во Львовской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.
По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование.
Напомним, в ночь на среду. 29 мая, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалами оказались два горняка.
Обвал произошел в 03:11. Всего в шахте находятся 69 горняков (на аварийном участке – 21 горняк).
На данный момент уже известны имена погибших горняков. Это подземный горнорабочий Михаил Турка и горняк по ремонту горных выработок Михаил Павлик.
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