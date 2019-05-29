Полиция открыла уголовное производство по факту обвала на шахте во Львовской области

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия

Фото: Facebook

Правоохранители открыли уголовное производство по факту обрушения на шахте во Львовской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование.

Напомним, в ночь на среду. 29 мая, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалами оказались два горняка.

Обвал произошел в 03:11. Всего в шахте находятся 69 горняков (на аварийном участке – 21 горняк).

На данный момент уже известны имена погибших горняков. Это подземный горнорабочий Михаил Турка и горняк по ремонту горных выработок Михаил Павлик.

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