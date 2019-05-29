Стали известны имена погибших горняков во Львовской области

Главное управление Гоструда создает комиссию для специального расследования аварии

Фото: Pixabay

В ходе спасательной операции из-под завала породы в шахте во Львовской области извлекли без признаков жизни горнорабочего подземного Михаила Турка и горняка по ремонту горных выработок Михаила Павлика.

Главное управление Гоструда создает комиссию для специального расследования аварии.

"На бортовом штреке плато "Сокальский" произошел обвал породы кровли, которым захватило двух работников участка добычи угля №1", – сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на среду. 29 мая, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалами оказались два горняка.

Обвал произошел в 03:11. Всего в шахте находятся 69 горняков (на аварийном участке – 21 горняк). Шахта работает в штатном режиме.

К проведению аварийно-спасательных работ привлечены три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Как мы писали ранее, в Донецкой области на шахте "Покровская", что в пгт Удачное, произошел взрыв, в результате которого пострадали семь горняков. ЧП произошло из-за взрыва метано-воздушной смеси. К месту происшествия для проведения спасательных работ бросили военизированные горно-спасательные отряды.

Также мы сообщали, что один шахтер погиб и двое пострадали в результате аварии на шахте в Красноармейске.

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