Посвятили паски: в Почаеве количество больных COVID-19 удвоилось за сутки

Всего в Кременцком районе 42 человека с коронавирусом

В Тернопольской области в Почаеве, где в лавре собралась целая толпа прихожан, количество зараженных коронавирусом за сутки выросло на 50%. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 20 апреля в Почаеве зарегистрировано 13 новых больных, – это более 50% от общего количества новых больных, выявленных за сутки по всей области. Всего в Кременецком районе количество инфицированных коронавирусом возросло до 42 человек.

Таким образом Кременецкий район вышел на второе место в области по количеству больных COVID-19. На первом остается Монастыриский район, там зафиксирован 161 больной.

Реклама В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

Всего на Тернопольщине состоянию на 20 апреля лабораторно подтвержден коронавирус у 414 жителей.

Напомним, мы сообщали, что ранее в Почаевской лавре коронавирус обнаружили у троих священников и пятерых хористов. 16 и 17 апреля территорию лавры дезинфицировали подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а на окраинах Почаева были установлены санитарно-пропускные посты.

Впрочем, в последнее время в Тернопольской области снизились темпы распространения коронавируса. Чтобы остановить болезнь, в некоторых районах запретили работу всех магазинов, даже продуктовых.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама