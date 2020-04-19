В Тернопольской области снизились темпы распространения коронавируса

Чтобы остановить болезнь, в некоторых районах запретили работу всех магазинов, даже продуктовых

В Тернопольской области уменьшается темп распространения коронавирусной инфекции. Сегодня область все еще на четвертом месте по количеству инфицированных COVID-19. Но за последние сутки здесь обнаружили всего 13 новых случаев заболевания. Как сегодня в регионе борются с коронавирусом?

Динамика заболевания коронавирусом на Тернопольщине замедляется. Зато появляются новые очаги болезни. COVID-19 сначала охватил Монастырский район, а теперь почти все новые случаи болезни на севере области. В городке Почаев больница стала коронавирусным госпиталем.

"Жители Почаевщины и выходцы из Почаева, которые не живут в Почаеве, присоединились очень активно к тому, чтобы собрать средства для защиты в первую очередь медиков", – отмечает мэр Почаева Василий Бойко.

Лекарства и защитные костюмы для больных в Почаев свозят волонтеры.

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Людмила Зиневич, главная медицинская сестра Почаевской районной больницы:

"Нам очень помогли волонтеры. Они ко мне обращались, спрашивали, что нам нужно, много они закупили. Закупили хорошие комплекты, позже они сшили тоже. Где-то заказывали на швейной фабрике, не знаю где, но они многоразовые".

Почти все новые больные коронавирусом имеют легкую форму заболевания. Но несмотря на это, в некоторых районах области к Пасхе ввели дополнительные ограничения. К примеру, в Шумском районе строго запрещено посещать не только парки, но и кладбища. Два дня не будут работать все магазины, даже продовольственные.

Виталий Кудлак, председатель Шумской райгосминистрации:

"Мы рекомендовали органам местного самоуправления запретить торговлю любыми видами товаров с 21 часов субботы до 6 утра вторника. Запрет имеет единственное исключение – это деятельность аптек".

На пасхальные выходные полиция начинает усиленное патрулирование. Все блок посты, на которых проводят температурный скрининг, будут работать круглосуточно.

"Мы видим, что закрытые сообщества как религиозные, так и социальные, наиболее уязвимы в этом случае. Мы будем праздновать этот праздник в другом режиме. Будем праздновать его в малых сообществах, в наших семьях, по месту проживания, участвуя в богослужениях в онлайн-трансляциях", – заявил Александр Богомол, начальник нацполиции в Тернопольской области.

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Людей просят оставаться на праздники дома. Ведь только соблюдение карантина во время Пасхальных праздников поможет остановить распространение инфекции.

Напомним, на данный момент в Украине коронавирус подтвердили у 5106 человек. За сутки в стране зафиксировали 444 новых случая заражения.

Кроме того, ученые дали новый прогноз пика смертности от коронавируса в Украине.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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