Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Коронавирус в Почаевской лавре: инфекцию нашли у священников и хористов

17 апреля, 18:08

Руслан Ровик

Настоятель лавры отказался сотрудничать с медиками

В Тернопольской области инфицирование коронавирусом подтвердили у троих священников и пятерых хористов Почаевской лавры.

Об этом заявила главный санитарный врач области Оксана Чайчук.

"У троих священнослужителей Московского патриархата УПЦ и пятерых хористов, которые имеют прямое отношение к богослужениям в Почаевской лавре, обнаружен коронавирус. Подчеркиваю, эти люди живут в разных населенных пунктах Тернопольщины, проводят церковные обряды, часто бывают в лавре. Собственно, по месту их жительства у них и был обнаружен коронавирус", - рассказала она.

Реклама

Медик подчеркнула, что проверить состояние здоровья людей, постоянно находящихся в лавре пока не удается по субъективным причинам.

Планируется, что 18 апреля должны быть готовы списки монахов и людей, населяющих лавру, для проверки состояния их здоровья. В настоящее время богослужения в лавре продолжаются, центральный и черный входы остаются открыты, однако отель для приезжих на территории лавры не принимает паломников.

В то же время, 16 и 17 апреля территорию лавры дезинфицировали подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а на окраинах Почаева были установлены санитарно-пропускные посты.

Между тем, по данным консула Молдовы в Украине, у восьмерых паломников, которые посещали Почаевскую лавру, был подтвержден коронавирус.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

Реклама

"Ситуация в Почаевской лавре находится на личном контроле премьер-министра. Сегодня идут запросы из Кабмина. Работаем с Нацполицией", - заявила Чайчук.

Отметим, что по состоянию на утро 17 апреля в Тернопольской области было подтверждено 353 случая коронавируса (25 человек выздоровели).

Напомним, что ранее в Киево-Печерской лавре зарегистрировали более 90 случаев коронавируса, также известно о смерти двух священнослужителей. Накануне лавру закрыли на карантин и на ее территории появились посты правоохранителей.

При этом наместник и братия Киево-Печерской лавры попросили прихожан о финансовой помощи.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

лавра священник священники почаевская лавра коронавирус тернопольская область

Источник: Укринформ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 17 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 17 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 17 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 17 апреля и все подробности из регионовУкраина
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему "помогал" пограничник (фото, видео)Запад
Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомах
Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомахУкраина
Село на Буковине стало эпицентром COVID-19: вирус там ведет себя необычно
Село на Буковине стало эпицентром COVID-19: вирус там ведет себя необычноЗапад
На Закарпатье рэкетиры обстреляли пассажирский автобус (фото)
На Закарпатье рэкетиры обстреляли пассажирский автобус (фото)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...