Коронавирус в Почаевской лавре: инфекцию нашли у священников и хористов

В Тернопольской области инфицирование коронавирусом подтвердили у троих священников и пятерых хористов Почаевской лавры.

Об этом заявила главный санитарный врач области Оксана Чайчук.

"У троих священнослужителей Московского патриархата УПЦ и пятерых хористов, которые имеют прямое отношение к богослужениям в Почаевской лавре, обнаружен коронавирус. Подчеркиваю, эти люди живут в разных населенных пунктах Тернопольщины, проводят церковные обряды, часто бывают в лавре. Собственно, по месту их жительства у них и был обнаружен коронавирус", - рассказала она.

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Медик подчеркнула, что проверить состояние здоровья людей, постоянно находящихся в лавре пока не удается по субъективным причинам.

Планируется, что 18 апреля должны быть готовы списки монахов и людей, населяющих лавру, для проверки состояния их здоровья. В настоящее время богослужения в лавре продолжаются, центральный и черный входы остаются открыты, однако отель для приезжих на территории лавры не принимает паломников.

В то же время, 16 и 17 апреля территорию лавры дезинфицировали подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а на окраинах Почаева были установлены санитарно-пропускные посты.

Между тем, по данным консула Молдовы в Украине, у восьмерых паломников, которые посещали Почаевскую лавру, был подтвержден коронавирус.

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"Ситуация в Почаевской лавре находится на личном контроле премьер-министра. Сегодня идут запросы из Кабмина. Работаем с Нацполицией", - заявила Чайчук.

Отметим, что по состоянию на утро 17 апреля в Тернопольской области было подтверждено 353 случая коронавируса (25 человек выздоровели).

Напомним, что ранее в Киево-Печерской лавре зарегистрировали более 90 случаев коронавируса, также известно о смерти двух священнослужителей. Накануне лавру закрыли на карантин и на ее территории появились посты правоохранителей.

При этом наместник и братия Киево-Печерской лавры попросили прихожан о финансовой помощи.

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