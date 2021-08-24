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Ровно затопило на День Независимости. Часть мероприятий отменили – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 августа, 15:15
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Местные водители легковушек с трудом проезжали по затопленных участках – вода достигала капопа
В Ровно ливень парализовал движение транспорта. Коллаж "Сегодня"
В Ровно ливень парализовал движение транспорта. Коллаж "Сегодня"

В Ровно утром в День Независимости, 24 августа, выпал сильный дождь. В результате ливень затопил улицы и дороги, часть мероприятий пришлось отменить.

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Об этом сообщают в Сети местные жители.

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Какие улицы пострадали от непогоды:

  • Черновола;
  • Д. Галицкого;
  • Киевская;
  • Шевченко;
  • Веденская;
  • Белая.

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Из-за затопленных улиц автомобилям было сложно проехать по дороге. Также в городе из-за ливня временно прекратили курсировать троллейбусы.

Мэр Ровно Александр Третяк рассказал, что из-за сильного ливня в Ровно отменили проведение фестиваля "Праздник хлеба" и выставку "Аллея мастеров", летняя сцена работать не будет. Остальные мероприятия идут по плану.

Как прошел парад в столице

В Киеве по случаю Дня Независимости Украины 24 августа прошел праздничный парад. Сегодня 52 украинских самолета и вертолета взлетели в небо над столицей, в том числе и крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія".

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Всего в мероприятии приняли участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

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