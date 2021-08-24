Рівне затопило на День Незалежності. Частину заходів скасували – відео

У Рівному вранці на День Незалежності, 24 серпня, випав сильний дощ. У результаті злива затопила вулиці і дороги, частину заходів довелося скасувати.
Про це повідомляють у Мережі місцеві жителі.
Які вулиці постраждали від негоди:
- Чорновола;
- Д. Галицького;
- Київська;
- Шевченка;
- Віденська;
- Біла.
Через затоплені вулиці автомобілям було складно проїхати по дорозі. Також у місті через зливу тимчасово припинили курсувати тролейбуси.
Міський голова Рівного Олександр Третяк розповів, що через сильну зливу в Рівному скасували проведення фестивалю "Свято хліба" і виставку "Алея майстрів", літня сцена не працюватиме. Решта заходів йдуть за планом.
Як пройшов парад у столиці
У Києві з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня пройшов святковий парад. Сьогодні 52 українських літаки та гелікоптери злетіли в небо над столицею, у тому числі і найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія".
Усього в заході взяли участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
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