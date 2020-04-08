В Черновицкой области обнаружили 25 новых случаев заражение коронавирусом

Речь идет о городе Черновцы и Хотин, где снова обнаружено по пять случаев

В Черновицкой области обнаружили еще 25 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

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"Обнаружено 25 новых случаев заражения. В первую очередь речь идет о городе Черновцы и еще раз Хотин, снова обнаружено по пять случаев, а остальных 15 случаев распределяются по другим районам области. Таким образом общее количество инфицированных буковинцев достигло отметки 273 человека", – заявил Осачук.

Среди вновь выявленных больных COVID-19 в Черновицкой области трое священнослужителей.

Ранее сообщалось, что в Черновцах COVID-19 подтвердили у главврача больницы. В регионе инфекцией заразились уже 38 медиков.

Также в Черновцах от коронавируса умер мужчина, который долго лечился дома. Коронавирус у пациента из села Годылов Сторожинецкого района подтвердили еще 29 февраля. Госпитализировали его после попыток лечиться дома, уже с тяжелой пневмонией. Усугубило ситуацию и то, что у мужчины был сахарный диабет. 5 апреля пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но его жизнь спасти не удалось.

Видео: Сергей Осадчук, Facebook

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