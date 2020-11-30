В Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом (фото)

В Карпатах гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом. Там сегодня, 30 ноября, зафиксировали настоящие зимние морозы.

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Об этом сообщили спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста на своей странице в Facebook.

По их информации, температура воздуха опустилась до минус десяти градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный 1-2 м/с.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

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Ранее мы сообщали, что в Карпатах гору Поп Иван Черногорский покрыло снегом. Температура воздуха опустилась до -2 градусов. А прежнюю обсерваторию Белый Слон покрыло снегом.

Также напомним, дорожники готовы к тому, чтобы удерживать в надлежащем порядке автомобильные дороги Украины в зимний период. В Госагентстве автомобильных дорог уверяют, что песка и соли хватит на полторы зимы.

Кроме того, Антарктическую украинскую станцию "Академик Вернадский" засыпало снегом. Полярники показали необычные для Украины зимние фото, хотя на Южном полюсе в данный момент весна.

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