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В Ровенской области автобус Киев – Вроцлав вылетел в кювет. 16 пострадавших – фото

17 июля 2021 8:08

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Автобус с украинцами попал в ДТП. Коллаж "Сегодня"

Автобус с украинцами попал в ДТП. Коллаж "Сегодня"

В Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу госпитализировали 16 человек.

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Об этом сообщили в ГСЧС области.

/ Фото: ГСЧС

Авария случилась в Дубенском районе 17 июля в 3:45. На трассе между селом Крупец и городом Радивилов автобус перевернулся и вылетел в кювет. Водитель не справился с управлением.

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/ Фото: ГСЧС

На момент ДТП в салоне находилось 40 человек – все граждане Украины. Спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров и с помощью специнструмента освободили одного человека, которого зажало между сиденьями.

/ Фото: ГСЧС

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Сейчас в больнице находится 16 пострадавших, их осматривают медики.

/ Фото: ГСЧС

/ Фото: ГСЧС

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На месте работали 4 единицы спецтехники ГСЧС и 20 спасателей. Теперь все обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

/ Фото: ГСЧС

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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