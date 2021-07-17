У Рівненській області перекинувся автобус Київ – Вроцлав. Що з постраждалими – фото (оновлено)

Водій не впорався з керуванням і автобус вилетів у кювет – з'явилися фото з місця аварії

У Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. До лікарні госпіталізували 16 людей.

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Про це повідомили в ДСНС області.

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/ Фото: ГСЧС

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Аварія трапилася в Дубенському районі 17 липня о 3:45. На трасі між селом Крупець і містом Радивилів автобус перекинувся і вилетів у кювет. Водій не впорався з керуванням.

/ Фото: ГСЧС

На момент ДТП в салоні перебувало 40 людей – усі громадяни України. Рятувальники вивели з автобуса 10 пасажирів і за допомогою спецінструменту звільнили одну людину, яку затисло між сидіннями.

Реклама / Фото: ГСЧС

Зараз у лікарні перебуває 16 постраждалих, їх оглядають медики.

У "швидкій" уточнили "Сьогодні", що потерпілих забирали 4 бригади Рівненської області та ще дві зі Львівщини.

У 12 людей травми різного ступеня, переважно це забої, переломи, є травми обличчя, рук і ніг.

У 10-річного хлопчика – рвані рани підборіддя.

Реклама / Фото: ГСЧС

/ Фото: ГСЧС

На місці працювали 4 одиниці спецтехніки ДСНС і 20 рятувальників. Тепер усі обставини ДТП з'ясовують поліцейські.

/ Фото: ГСЧС

Нагадаємо, раніше на заході Туреччини стався ДТП з автобусом, в якому їхали українські туристи.У результаті постраждали п'ятеро громадян України, їх відвезли в місцеву лікарню.

Крім того, на румуно-угорському КПП Чанадпалота – Нодьлок мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП.У результаті аварії загинули двоє українців.

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