В Тернополе пьяный мужчина с коронавирусом решил погулять по улицам города

В Тернополе мужчина, зараженный коронавирусом, который был обязан находиться на самоизоляции, решил погулять по улицам города, находясь в нетрезвом состоянии.

Как заявил начальник городского отдела полиции Сергей Осадца, стражи порядка готовятся привлечь нарушителя к административной ответственности, сообщает издание "За Збручем".

"Имеем факты, когда человек, зараженный коронавирусом, выходил за рамки амбулаторного лечения в состоянии алкогольного опьянения. Три человека нам это подтвердили, сейчас ищем видеоподтверджения этого факта", - сказал он.

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Полицейский заверил, что на этого нарушителя составят административный протокол. Кроме того, на выходных копы получали немало сообщений о скоплении людей.

Всего же в Тернополе было составлено 33 административных протокола за нарушение правил карантина. При этом в городе стало больше разбоев, краж, а также немало случаев пьяного нахождения на улице без средств индивидуальной защиты.

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Напомним, ранее в Херсоне городской суд оштрафовал двух жительниц города за распространение слухов о коронавирусе, которые могли вызвать панику среди горожан.

Стоит добавить, что по состоянию на утро 28 апреля в Украине коронавирусом заразились 9410 человек. Вирус уже унес жизни 239 украинцев.

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Кроме того, на днях эпидемиологи предупредили о второй волне коронавируса в Украине.

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