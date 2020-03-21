В Тернополе ввели режим чрезвычайной ситуации: в городе остановят общественный транспорт

Мэр призвал горожан к максимальной самоизоляции и анонсировал серьезные ограничения

В Тернополе объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением коронавируса. С понедельника, 23 марта, в городе будет остановлен общественный транспорт.

Об этом во время брифинга сообщил мэр города Сергей Надал.

"Будет приостановлен общественный транспорт, как того требует законодательство, когда объявляется чрезвычайная ситуация. Троллейбусы и автобусы будут выполнять только спецрейсы – доставку на рабочие места сотрудников медицинских, аптечных, лабораторных учреждений", - сообщил градоначальник.

На специальные рейсы можно будет попасть только в масках и с особым удостоверением.

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На въездах в город начнут действовать санитарные посты, на которых водителям и пассажирам будут проводить температурный скрининг, а при необходимости – направлять в медучреждения.

К дежурству на улицах города и на санитарных постах привлекут нацгвардейцев и военных.

Надал призвал горожан к максимальной самоизоляции, а также попросил не посещать церкви, а при выходе на улицу – одевать маски.

Напомним, ранее в Тернопольской области обнаружили первый случай коронавируса – пациентом оказался священник из города Залещики. По данным Тернопольской ОГА, у 57-летнего священносужителя – большая семья. Сейчас его изолировали и лечат.

Также мы сообщали о том, что, по данным врачей, соблюдения всех правил карантина и самоизоляция на данный момент – единственные действенные способы уберечься от коронавируса.

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