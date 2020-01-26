Как не заразиться коронавирусом в Украине: что советуют Супрун, Комаровский и Минздрав

Известные врачи дали украинцам рекомендации, как защититься от нового опасного коронавируса из Китая.
Так, известный педиатр Евгений Комаровский заявил, что болезнь лечится как обычный грипп, а меры профилактики такие же, как для гриппа.
Он советует такие меры предосторожности:
- нужно защищать слизистые оболочки;
- надо пить много жидкости;
- при первых признаках заболевания нужно находиться дома;
- нужно меньше обниматься и бывать в общественных местах;
- лучше больше гулять на свежем воздухе;
- не забывайте хорошо питаться и тепло одеваться.
Экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун акцентировала внимание на том, что выздоровление в основном зависит от иммунитета человека.
"Пока известно, что люди, которые умерли в результате заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в частности, слабый иммунитет. Также из умерших большинство людей пожилого возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания, как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона", – отметила она.
Ульяна Супрун советует украинцам часто и тщательно мыть руки мылом и водой, не касаться грязными руками глаз, носа или рта, а также избегать тесного контакта с больными людьми.
Если появились симптомы острой респираторной инфекции:
- чтобы предотвратить заражение других, надо оставаться дома;
- избегать тесного контакта с другими людьми;
- прикрывать рот и нос салфетками во время кашля и чихания, а после тщательно мыть руки;
- проветривать помещение и дезинфицировать поверхности.
Людям, которые сейчас находятся вблизи зоны распространения вируса, Ульяна Супрун советует:
- поддерживать гигиену рук;
- избегать посещения рынков животных и птиц;
- избегать посещения больных;
- обратиться к врачу в случае появления симптомов – кашля, высокой температуры или трудности с дыханием;
- звонить заранее, прежде чем ехать в больницу.
В Министерстве здравоохранения Украины призвали граждан и путешественников придерживаться обычных мер предосторожности.
Там напомнили о стандартных рекомендациях по уменьшению влияния и передачи ОРВИ:
- надо часто мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами;
- во время кашля и чихания прикрывать рот и нос бумажной салфеткой, после салфетку следует немедленно выбросить и помыть руки;
- избегать тесного контакта со всеми, кто имеет высокую температуру и кашель;
- если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, нужно как можно скорее обратиться к медикам и сообщить о том, в какой стране вы побывали;
- посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, важно избегать контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;
- нельзя употреблять в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом, молоком и другими продуктами следует вести себя осторожно.
Ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, что в Поднебесной появился вирус пневмонии нового типа – коронавирус nCoV , который активно мутирует, заражая все новых людей и приводя к росту количества жертв. Он выплеснулся за пределы Китая – уже отмечены первые случаи заражения за океаном и в соседних странах.
По состоянию на сегодняшний день вирусом заражены уже 2027 человек, а количество погибших выросло до 57.
В сети появилось видео абсолютно безлюдного китайского города: все в большем количество населенных пунктов китайские власти объявляют карантин.
А украинец, живущий в Китае, поделился подробностями ситуации в городе Ухань: по его словам, на улице могут оштрафовать за хождение без медицинской маски.
Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая
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