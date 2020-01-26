Как не заразиться коронавирусом в Украине: что советуют Супрун, Комаровский и Минздрав

Известные медики и Минздрав рассказали, что делать, чтобы не заразиться новым коронавирусом, и как лечиться

Фото: REUTERS/Bobby Yip

Известные врачи дали украинцам рекомендации, как защититься от нового опасного коронавируса из Китая.

Так, известный педиатр Евгений Комаровский заявил, что болезнь лечится как обычный грипп, а меры профилактики такие же, как для гриппа.

Он советует такие меры предосторожности:

нужно защищать слизистые оболочки;

надо пить много жидкости;

при первых признаках заболевания нужно находиться дома;

нужно меньше обниматься и бывать в общественных местах;

лучше больше гулять на свежем воздухе;

не забывайте хорошо питаться и тепло одеваться.

Экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун акцентировала внимание на том, что выздоровление в основном зависит от иммунитета человека.

"Пока известно, что люди, которые умерли в результате заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в частности, слабый иммунитет. Также из умерших большинство людей пожилого возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания, как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона", – отметила она.

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Ульяна Супрун советует украинцам часто и тщательно мыть руки мылом и водой, не касаться грязными руками глаз, носа или рта, а также избегать тесного контакта с больными людьми.

Если появились симптомы острой респираторной инфекции:

чтобы предотвратить заражение других, надо оставаться дома;

избегать тесного контакта с другими людьми;

прикрывать рот и нос салфетками во время кашля и чихания, а после тщательно мыть руки;

проветривать помещение и дезинфицировать поверхности.

Людям, которые сейчас находятся вблизи зоны распространения вируса, Ульяна Супрун советует:

поддерживать гигиену рук;

избегать посещения рынков животных и птиц;

избегать посещения больных;

обратиться к врачу в случае появления симптомов – кашля, высокой температуры или трудности с дыханием;

звонить заранее, прежде чем ехать в больницу.

В Министерстве здравоохранения Украины призвали граждан и путешественников придерживаться обычных мер предосторожности.

Там напомнили о стандартных рекомендациях по уменьшению влияния и передачи ОРВИ:

надо часто мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующими средствами;

во время кашля и чихания прикрывать рот и нос бумажной салфеткой, после салфетку следует немедленно выбросить и помыть руки;

избегать тесного контакта со всеми, кто имеет высокую температуру и кашель;

если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, нужно как можно скорее обратиться к медикам и сообщить о том, в какой стране вы побывали;

посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, важно избегать контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;

нельзя употреблять в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом, молоком и другими продуктами следует вести себя осторожно.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, что в Поднебесной появился вирус пневмонии нового типа – коронавирус nCoV , который активно мутирует, заражая все новых людей и приводя к росту количества жертв. Он выплеснулся за пределы Китая – уже отмечены первые случаи заражения за океаном и в соседних странах.

По состоянию на сегодняшний день вирусом заражены уже 2027 человек, а количество погибших выросло до 57.

В сети появилось видео абсолютно безлюдного китайского города: все в большем количество населенных пунктов китайские власти объявляют карантин.

А украинец, живущий в Китае, поделился подробностями ситуации в городе Ухань: по его словам, на улице могут оштрафовать за хождение без медицинской маски.

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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