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Во Львов придет потепление. Синоптики порадовали прогнозом на 25 октября

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
25 октября, 06:45
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Синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой ждать погоды во Львовской области 25 октября
Теплая погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Теплая погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове и области в понедельник, 25 октября, на улице будет теплее, чем днем ранее. Столбик термометра поднимется на несколько градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, сегодня во всех областях будет одинаковая температура – 10-12 градусов тепла. Ночью ожидаются заморозки до -3 градусов. При этом на улице будет сухо с переменной облачностью.

Какой будет погода во Львове 25 октября. Карта Укргидрометцентра

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню , похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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