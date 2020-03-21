Семерых пассажиров, прибывших спецпоездами из Польши, госпитализировали во Львове

Во Львов на спецпоездах доставили более 600 пассажиров из Польши

Во Львов 20 марта прибыли на спецпоездах из Польши более 600 пассажиров, 7 из которых были госпитализированы.

Об этом во время брифинга сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

По его словам, накануне в Украину прибыли 5 поездов из Перемышля в Киев.

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"В каждом из поездов находилось от 500 до 800 человек. Всем пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове и в результате этих действий 7 человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики", – сказал Васько.

Он отметил, что всего во Львове вышли около 660 пассажиров. Те, которые не были госпитализированы, подписали согласие об осведомленности о нормах законов Украины, которые распространяются на прибывающих из-за границы в связи с карантином.

Напомним, на Центральный железнодорожный вокзал Киева 20 марта прибыли два поезда из польского Перемышля, на которых вернулись эвакуированные украинские граждане. Пассажиров встречали в спецкостюмах сотрудники Киевской службы спасения.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила еще два поезда класса "Интерсити+" Перемышль – Киев для возвращения украинцев на родину. Ранее были назначены четыре таких поезда. Так, поезд № 705/706 – 716/715 отправится из Перемышля 21 марта в 13:10 и прибудет в Киев в 22:17 того же дня. Поезд №715/716 – 706/705 отправится 21 марта в 15:50, прибудет в Киев в 00:46 22 марта.

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