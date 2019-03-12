Во Львове открылся "балет для бабушек"
Через несколько месяцев занятий в школе можно научится садиться на шпагат
Во Львове открыла двери балетная школа для взрослых. Всем ученицам – 50, старшей 65 лет. Большинство из них годами мечтали о балете, но никогда им не занимались.
"Сложнее чем гимнастика, чем аэробика, чем йога. Здесь очень нужно выкладываться", – призналась ученица балетной школы Людмила Сперанская.
За несколько месяцев они не только изучили терминологию, но и умело выполняют у станка все балетные па и даже садятся на шпагат. Старейшую группу балетной школы во Львове посещает два десятка учениц.
Основала балетную школу для взрослых балерина с 30 летним стажем Евгения Коршунова. Она убеждена, что научится балету может каждый, а еще – это отличный способ омолодиться.
Мол, улучшается пищеварение и перестает болеть позвоночник перестает болеть. "Нет никаких ограничений – ни вес, ни рост, ни возраст, ни пол", – добавила основательница балетной школы Евгения Коршунова.
В перспективе взрослые ученицы школы балета выступят на профессиональной сцене театра в пачках и на пуантах.
Кроме того, в США набирают популярности балетные классы для бодибилдеров. Видео занятий культуристов в пачках появилось в Сети еще в 2016 году, но внимание к себе они привлекают до сих пор, активно собирая просмотры и комментарии пользователей.
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