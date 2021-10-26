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Без осадков, но облачно: какой будет погода в Одессе 26 октября (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
26 октября, 06:45
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В течение дня ветер в Одессе будет достигать 8 м/с
В этот день синоптики не прогнозируют дождя в Одессе/Коллаж: Сегодня
В этот день синоптики не прогнозируют дождя в Одессе/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 26 октября, в течение дня в Одессе ожидается прохладная погода. В то же время осадков не прогнозируют.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, в Одессе температура воздуха будет колебаться от +9 до +11 градусов. Ветер — южный, 3-8 м/с. Ожидается переменная облачность.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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