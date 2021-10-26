Без осадков, но облачно: какой будет погода в Одессе 26 октября (карта)

Во вторник, 26 октября, в течение дня в Одессе ожидается прохладная погода. В то же время осадков не прогнозируют.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, в Одессе температура воздуха будет колебаться от +9 до +11 градусов. Ветер — южный, 3-8 м/с. Ожидается переменная облачность.
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Украине нужно готовиться к природным катастрофам
В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.
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