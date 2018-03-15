Как набрать больше лайков, чем кот твоей бабушки: в Одессе расскажут, как создать личный бренд

В Одессе стартовал образовательный проект Smart Март, который популяризирует науку, дает ответы на волнующие вопросы и объединяет активную молодежь. В рамках проекта, организаторы которого — благотворительный фонд "Каритас" и студенческая инициатива Impact Hub Ambassadors, в городе проходят бесплатные лекции на злободневные темы от студентов и аспирантов местных вузов. "Сегодня" выяснила, чему тут можно научиться.

Лекции будут проходить до конца марта: с понедельника по четверг в 17:00 в лектории коворкингового пространства на ул. Греческой, 1-а. Каждый лектор выбирает близкую по специальности и актуальную тему и рассказывает о ней аудитории. Приходить могут как студенты, так и те, кто уже давно получил высшее образование или только собирается его получить. Организаторы просят лишь заранее зарегистрироваться в группе проекта в соцсети. Тут же можно ознакомиться с полным расписанием лекций.

Студенты среди прочего уже поведали одесситам о пользе психотерапии и типичных ошибках в украинском языке. Впереди еще десяток мероприятий: сегодня, например, расскажут о медицине и стрессоустойчивости, 19 марта — о том, как построить личный бренд (организаторы придумали лекции шуточное название: "Как набрать больше лайков, чем кот твоей бабушки?"), а 22 марта — о перспективах колонизации других планет.

Слушатели. Приходить могут все, независимо от возраста. Фото: БФ "Каритас"

Основной акцент делается на обмене базовыми знаниями. "Мы всех предупреждаем, что лекторы делятся знаниями неспецифическими в рамках своей специальности, но специфическими для других. Так, к примеру, юрист может не знать ничего о журналистике, информационной безопасности или первой помощи", — пояснила нам соорганизатор Кира Менакер, подчеркнув, что еще на этапе подготовки проекта будущие выступления прошли экспертную проверку.

Каждая лекция длится 60—90 минут, после чего слушатели могут задать вопросы. Лекторы готовят к занятиям раздаточные материалы и подбирают примеры из практики. К примеру, студент-юрист Никита Буров пояснил, как действовать в конфликтных ситуациях в магазинах в рамках закона о защите прав потребителей.

На лекции. Студенты пробуют себя в роли преподавателей. Фото: БФ "Каритас"

"В процессе обучения накапливается много интересных и полезных знаний, которыми не просто хочется делиться, а которыми обязательно нужно делиться, чтобы в целом повышать осознанность населения", — признался "Сегодня" молодой человек.

Схожая мотивация для участия в проекте и у Анны Каповой-Савановой, которая рассказала о работе психологов. "С одной стороны, это стресс, волнение и незнакомые люди. Но с другой — есть огромное желание поделиться. Когда человек накапливает в своей сфере какое-то количество знаний, его переполняет информация и хочется продолжить этот поток. Мне нужно делиться знаниями с окружающими, иначе я лопну", — с улыбкой говорит наша собеседница.

Организаторы уже задумываются о продолжении проекта: "Мы видим, что есть спрос". К слову, по итогам проекта самых активных участников ждут небольшие призы.

Ранее сообщалось, что в Одессе откроется первый в Украине подземный театр.