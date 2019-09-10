"Стройка века" в Одессе: продолжается возведение пешеходного моста у моря

В Одессе строят пешеходный мост у моря / Фото: Сегодня

В Одессе в районе 10-й станции Большого Фонтана продолжается строительство велопешеходной эстакады, которая должна сделать Трассу здоровья непрерывной вплоть до 16-й станции.

В конце июля в мэрии говорили, что строительные работы должны закончиться к концу октября, но тендер на строительство подходов и съездов к мосту провели только на днях.

Управление дорожного хозяйства было готово заплатить за строительство подходов к эстакаде 24,2 миллиона гривен. Свои услуги предложили две компании. Судя по данным на платформе госзакупок Prozorro, победила та фирма, которая предложила выполнить работу за 23,75 млн грн, что было на 22 314 грн меньше, чем у ее оппонентов.

Правда, тендер все еще находится на этапе квалификации победителя, то есть официальное решение еще ожидается.

"На данный момент процедура закупки продолжается. Договор с победителем будет заключен в соответствии с действующим законодательством Украины", – заверили "Сегодня" в пресс-службе муниципалитета.

Общая площадь территории, с которой придется работать компании-победителю, — 1060 квадратных метров. Причем, как гласит тендерная документация, заниматься фирма должна не только непосредственно съездами, но и подпорными стенками опор моста, и сооружением пандуса.

"Срок выполнения работ: 23 сентября 2019 года – 31 декабря 2020 года", — говорится в информации о предмете закупки.

А вот в комментарии "Сегодня" чиновники указали другие даты.

"Запланированный срок выполнения работ (от даты заключения договора до завершения работ) – первая половина ноября 2019-го", – заявляли они.

По всей видимости, в информации о предмете закупки сроки указали с запасом.

"В связи с причинами, которые не зависят от управления дорожного хозяйства, а именно из-за неурегулированных вопросов по строительству паркинга, которое ведет частная организация на территории, граничащей с земельным участком строительства подходов и съездов к эстакаде, срок завершения работ может измениться", – поясняют в муниципалитете.

К слову, "Сегодня" нашли в образце договора пункт, который должен мотивировать подрядчика не затягивать сроки и проводить работы качественно: за каждый день просрочки строительная компания будет обязана выплатить неустойку в 1% от стоимости работ. В случае же выявления дефектов подрядчик должен оплатить штраф, который составит уже 3% от цены по договору.

"Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока (пять лет)", — говорится в договоре. В случае выявления неполадок в период действия гарантии подрядчик обязан их устранить.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" устроили прогулку по "Привозу", который переживает масштабную реконструкцию, и сделали фоторепортаж об этом.

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