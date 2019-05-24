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На границе Украины с Молдовой задержаны контрабандные картины

24 мая, 10:55

Их перевозил водитель автобуса

Пограничники и таможенники Украины и Молдовы в общем пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" вчера обнаружили пять картин неизвестных авторов.

Как сообщает сайт Госпогранслужбы, во время проверки автобуса на молдавской регистрации, следовавшего из Молдовы в Украину, погранично-таможенная украино-молдавская осмотровая группа в сумке водителя обнаружила пять полотен с подписями разных авторов. Мужчина-гражданин Молдовы, пояснил, что приобрел произведения искусства на одном из рынков Кишинева и намеревался привезти их в Украину.

Поскольку иностранец не имел никаких документов о происхождении картин, и с целью определения, имеют ли они ценность, художественные произведения были изъяты правоохранителями Молдовы.

Как сообщалось, под Одессой перехватили контрабанду сигарет из Швейцарии.

Также мы сообщали, что в "Борисполе" разоблачили международный канал контрабанды наркотиков.

В Польше суд в городе Зелена Гура приговорил трех граждан Украины за участие в организованной преступной группировке и попытке контрабанды почти четверти тонны наркотиков. 

Кроме того, на границе задержали 150 контрабандных попугаев:


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Тег контрабанда, картины, Молдова, граница с Украиной

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