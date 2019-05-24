На границе Украины с Молдовой задержаны контрабандные картины
Их перевозил водитель автобуса
Пограничники и таможенники Украины и Молдовы в общем пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" вчера обнаружили пять картин неизвестных авторов.
Как сообщает сайт Госпогранслужбы, во время проверки автобуса на молдавской регистрации, следовавшего из Молдовы в Украину, погранично-таможенная украино-молдавская осмотровая группа в сумке водителя обнаружила пять полотен с подписями разных авторов. Мужчина-гражданин Молдовы, пояснил, что приобрел произведения искусства на одном из рынков Кишинева и намеревался привезти их в Украину.
Поскольку иностранец не имел никаких документов о происхождении картин, и с целью определения, имеют ли они ценность, художественные произведения были изъяты правоохранителями Молдовы.
Как сообщалось, под Одессой перехватили контрабанду сигарет из Швейцарии.
Также мы сообщали, что в "Борисполе" разоблачили международный канал контрабанды наркотиков.
В Польше суд в городе Зелена Гура приговорил трех граждан Украины за участие в организованной преступной группировке и попытке контрабанды почти четверти тонны наркотиков.
Кроме того, на границе задержали 150 контрабандных попугаев:
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