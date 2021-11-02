Большинство пациентов – невакцинированы. Минздрав показал жуткие кадры из мобильного госпиталя на Херсонщине

В настоящее время там находятся 56 больных коронавирусной болезнью. Из них кислородную поддержку получают 42 госпитализированных

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается / Фото: Коллаж: Сегодня

Мобильный госпиталь ГСЧС Украины для больных COVID-19 в Каховке, на Херсонщине, уже несколько дней принимает пациентов.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Большинство пациентов (54) не были вакцинированы против COVID-19.

"Развертывание мобильного госпиталя – пример того, что медицинская система имеет предел, когда больницы уже не способны принимать всех больных, нуждающихся в стационарной помощи. Это вынужденный шаг, который необходим, чтобы спасти жизнь и здоровье наших граждан", – говорится в сообщении.

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Коронавирус в Украине

За прошлые сутки, 1 ноября, в Украине зафиксировали 19 455 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 2 955 693 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 700 жителей Украины (всего – 68 727). Вылечить удалось 2 454 737 инфицированных (12 639 – за последние сутки).

273 307 человек вакцинированы от COVID-19. Одну дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы – 65 430 человек.

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