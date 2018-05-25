ФОТОФАКТ. В небе над Одессой появилось "всевидящее око": необычное явление

Сегодня, 05:48

Тучи образовали нечто похожее на гигантский человеческий глаз


Фото: facebook.com/yarovaya

Фото: facebook.com/yarovaya

Фото: facebook.com/yarovaya

Художница Ольга Яровая сфотографировала необычное природное явление над морем в Одессе. Снимки девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Тучи образовали нечто похожее на гигантский человеческий глаз. По словам Ольги, в тот день шел дождь, и создавалось впечатление, будто он льется из "глаза".

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"Всевидящее Око, вид с Ланжерона, как раз там вдали шел дождь из глаза", — написала художница в сообщении.

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Напомним, в канадской провинции Альберта можно было увидеть редкое природное явление, во время которого подвижное облако пронеслось по горизонту как цунами. Местной жительнице удалось снять, как облака "прокатываются" по региону.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что бразильцы увидели солнце с двумя кольцами: появилось видео.

Напомним, жители Донбасса увидели в небе странное явление. Согласно народным приметам, появление радуги зимой предвещает морозы и снег.  Эти народные наблюдения имеют под собой вполне научное объяснение. Гало появляется на небе по трем причинам: при безоблачном небе, низкой температуре и высокой влажности. Эти факторы как раз совпадают при смене погоды, а также при приближении снежного бурана или сильных морозов.

Также мы писали, что в Австралии удалось снять на видео редкое природное явление, которое называют паутинной молнией.
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Источник:

"Сегодня"

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