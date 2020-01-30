В Одессе грабители обстреляли инкассаторское авто и похитили крупную сумму денег

В Одессе в среду, 29 января, задержаны трое злоумышленников, совершивших вооруженное разбойное нападение на инкассаторский автомобиль.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, где ранее инкассаторы потеряли пакет с крупной суммой, утром в среду в Киевском районе города трое злоумышленников с применением огнестрельного оружия завладели автомобилем фирмы, обслуживающей сеть уличных терминалов онлайн-платежей, и похитили из нее сумку почти с 700 тыс. грн.

Как отмечается, нападение произошло в 4.30 на улице Героев Крут.

"Водитель инкассаторской машины за рулем ждал напарника, который пошел к терминалу за деньгами. В это время из автомобиля, который остановился неподалеку, вышли двое неизвестных и выстрелили из ружья в инкассаторский автомобиль", - сообщили в главке.

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Водитель выскочил из салона, а нападавшие заняли его место и вместе с еще одним сообщником, который передвигался на другом автомобиле, уехали. Похищенное транспортное средство они бросили в нескольких кварталах от места происшествия, а сами забрали сумку с деньгами и на двух своих машинах (одну из которых предварительно оставили неподалеку) разъехались в разные стороны.

Позже брошенный автомобиль инкассаторов и машины подозреваемых нашли оперативники уголовного розыска совместно с бойцами батальона полиции особого назначения и КОРДом.

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"Совсем скоро были задержаны все подозреваемые. Двое – по месту жительства, в центре города, а третий – в Суворовском районе города", - отметили в главке.

Как отмечается, подозреваемые – одесситы в возрасте 27-28 лет. Во время осмотра места происшествия, а также ряда неотложных обысков изъяты вещественные доказательства их причастности к разбойному нападению.

Сейчас все трое задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Согласно санкции ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса им грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе задержали злоумышленников, которые совершили вооруженное нападение на инкассаторов компании , обслуживающей терминалы пополнения мобильной связи.

Кроме этого, в Харьковской области оперативники управления стратегических расследований установили и задержали участников банды, которые на протяжении семи лет совершали вооруженные разбойные нападения на инкассаторов. Сумма их добычи оценивается как минимум в 15 млн гривен.

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