Под Одессой инкассаторы потеряли пакет с крупной суммой: что стало с деньгами

В Одесской области посреди улицы города Южный нашли пакет с крупной суммой денег – почти 200 тысячами гривен.
Упаковку обнаружил сотрудник коммунального предприятия "Муниципальная стража", который заявил об этом в полицию, сообщает издание yuzhny.info.
По словам мужчины, копы отказались поверить его звонку и пригрозили админпротоколом за "нелепые шуточки".
Рассмотрев пакет с деньгами внимательнее, инспектор Муниципальной стражи заметил на нем название банка и отправился в одно из его отделений, куда и сдал свою находку.
Позже выяснилось, что пакет с деньгами выпал из машины инкассаторской службы. При этом название банка, а также то, будет ли награжден честный охранник, не сообщается.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как один из чиновников Херсонской ОГА нашел в своем кабинете пакет с деньгами и сообщил об этом в полицию. Копы начали расследование, однако ни то, какая сумма была найдена, ни фамилии чиновника не сообщалось.
Также стоит добавить, что в Киеве готовились судить чиновников, которые попались на взятке в четыре миллиона.
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