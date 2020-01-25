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Под Одессой инкассаторы потеряли пакет с крупной суммой: что стало с деньгами

25 января, 14:37

В найденном пакете оказалось почти 200 тысяч гривен

Фото: yuzhny.info

Фото: yuzhny.info

В Одесской области посреди улицы города Южный нашли пакет с крупной суммой денег – почти 200 тысячами гривен.

Упаковку обнаружил сотрудник коммунального предприятия "Муниципальная стража", который заявил об этом в полицию, сообщает издание yuzhny.info.

По словам мужчины, копы отказались поверить его звонку и пригрозили админпротоколом за "нелепые шуточки".

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Рассмотрев пакет с деньгами внимательнее, инспектор Муниципальной стражи заметил на нем название банка и отправился в одно из его отделений, куда и сдал свою находку.

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Позже выяснилось, что пакет с деньгами выпал из машины инкассаторской службы. При этом название банка, а также то, будет ли награжден честный охранник, не сообщается.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как один из чиновников Херсонской ОГА нашел в своем кабинете пакет с деньгами и сообщил об этом в полицию. Копы начали расследование, однако ни то, какая сумма была найдена, ни фамилии чиновника не сообщалось.

Также стоит добавить, что в Киеве готовились судить чиновников, которые попались на взятке в четыре миллиона.

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деньги Одесса инкассаторы Южный одесская область

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