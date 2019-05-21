Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одесской области начались испытания украинских ракетных комплексов

21 мая, 21:27

В связи с этим в Черном море перекрыли район

Иллюстрационное фото: rnbo.gov.ua
Иллюстрационное фото: rnbo.gov.ua.

В Одесской области стартовали испытания украинских ракетных комплексов типа "Ольха" и "Нептун". Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Отмечается, что 21 мая проходит подготовительный этап испытания систем на суше и к самим пускам, которые пройдут 22-24 мая.

В связи с этим в Черном море перекрыли район в координатах: 45.5219N 30.1355E; 44.5622N 31.1817E;  44.3717N 30.2838E; 45.1428N 30.1457E; 45.4215N 29.5634E; 45.5219N 30.1355E.

По программе испытаний состоятся очередные пуски ракетного комплекса "Ольха-М", а также "Ольха-Р", детали о которых пока не сообщается. Кроме них ожидаются полеты ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" с головкой самонаведения (ГСН).

Напомним, в декабре в Украине успешно завершили испытания берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с крылатыми ракетами, который сможет поражать цель на расстоянии в 300 километров.

Кроме того, мы писали, что украинские военные завершили испытания зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Куб" и теперь это вооружение поступит на боевое дежурство в войска противовоздушной обороны.

Также перед новым годом Порошенко озвучил ракетные планы Украины на 2019 год – запустить в серийное производство ракеты "Вильха" и усиленно продолжать работу над крылатыми ракетами "Непутн".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Турчинов, СНБО, ракеты, учения, испытания, нептун, Ольха

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области начались испытания украинских ракетных комплексов". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем нам нужен берег турецкий: все, что нужно знать об оружейном сотрудничестве Украины и Турции

Вчера, 07:38

Какую пользу Украине принесет сотрудничество с Турцией по ракетам и беспилотникам

В Румынии стартовали крупнейшие учения НАТО в области коммуникаций и информатики

19 мая, 12:29

В учениях принимают участие более 1200 румынских и иностранных военнослужащих

Россия в очередной раз намерена побряцать оружием в Крыму

17 мая, 16:30

На полуостров прибыли более 50 членов армии ВВС и ПВО РФ и 10 вертолетов

В Польше пройдут масштабные военные учения

16 мая, 08:57

Полковник отметил, что эти маневры носят оборонительный характер

7 приманок женщины, которые заставляют мужчину трепетать над ней

В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Лазарев сдал кровь на национальность перед Евровидением

Под дворцом Нерона в Риме нашли потайную комнату

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

Ученые доказали способность кошек к лечению

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

Назван самый полезный суп

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

Жанна Бадоева: не понимаю, почему я вела себя так глупо

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь