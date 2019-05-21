В Одесской области начались испытания украинских ракетных комплексов
В связи с этим в Черном море перекрыли район
В Одесской области стартовали испытания украинских ракетных комплексов типа "Ольха" и "Нептун". Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.
Отмечается, что 21 мая проходит подготовительный этап испытания систем на суше и к самим пускам, которые пройдут 22-24 мая.
В связи с этим в Черном море перекрыли район в координатах: 45.5219N 30.1355E; 44.5622N 31.1817E; 44.3717N 30.2838E; 45.1428N 30.1457E; 45.4215N 29.5634E; 45.5219N 30.1355E.
По программе испытаний состоятся очередные пуски ракетного комплекса "Ольха-М", а также "Ольха-Р", детали о которых пока не сообщается. Кроме них ожидаются полеты ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" с головкой самонаведения (ГСН).
Напомним, в декабре в Украине успешно завершили испытания берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с крылатыми ракетами, который сможет поражать цель на расстоянии в 300 километров.
Кроме того, мы писали, что украинские военные завершили испытания зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Куб" и теперь это вооружение поступит на боевое дежурство в войска противовоздушной обороны.
Также перед новым годом Порошенко озвучил ракетные планы Украины на 2019 год – запустить в серийное производство ракеты "Вильха" и усиленно продолжать работу над крылатыми ракетами "Непутн".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области начались испытания украинских ракетных комплексов". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зачем нам нужен берег турецкий: все, что нужно знать об оружейном сотрудничестве Украины и Турции
Какую пользу Украине принесет сотрудничество с Турцией по ракетам и беспилотникам
Россия в очередной раз намерена побряцать оружием в Крыму
На полуостров прибыли более 50 членов армии ВВС и ПВО РФ и 10 вертолетов