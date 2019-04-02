В Украине пойдут испытания новых ракетных комплексов
Турчинов пригласил Порошенко посетить финальный этап ракетных испытаний
В ближайшие дни украинские военные проведут финальный этап испытаний новых ракетных комплексов, которые должны поступить в Вооруженные силы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на встрече с президентом Петра Порошенко.
"В ближайшее время планируется испытания новых мощных ракетных комплексов и, учитывая очень важное их значение для укрепления обороны нашей страны, мы обращаемся с предложением Вам лично принять участие в финальном этапе испытаний", – цитирует секретаря СНБО пресс-служба Порошенко.
В свою очередь Порошенко отметил, что новейшее ракетное вооружение после завершения испытаний, которые должны состояться в ближайшие дни, должно поступить на вооружение ВСУ.
Напомним, в декабре в Украине успешно завершили испытания берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с крылатыми ракетами, который сможет поражать цель на расстоянии в 300 километров.
Кроме того, мы писали, что украинские военные завершили испытания зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Куб" и теперь это вооружение поступит на боевое дежурство в войска противовоздушной обороны.
Также перед новым годом Порошенко озвучил ракетные планы Украины на 2019 год – запустить в серийное производство ракеты "Вильха" и усиленно продолжать работу над крылатыми ракетами "Непутн".
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