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В Украине пойдут испытания новых ракетных комплексов

Сегодня, 19:31

Турчинов пригласил Порошенко посетить финальный этап ракетных испытаний

Сергей Кривонос, Петр Порошенко и Александр Турчинов
Сергей Кривонос, Петр Порошенко и Александр Турчинов. Фото: president.gov.ua
В Украине пойдут испытания новых ракетных комплексов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/38a/acc/5ca38aacc495e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/38a/acc/5ca38aacc495e.jpg Украина Турчинов пригласил Порошенко посетить финальный этап ракетных испытаний

В ближайшие дни украинские военные проведут финальный этап испытаний новых ракетных комплексов, которые должны поступить в Вооруженные силы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на встрече с президентом Петра Порошенко.

"В ближайшее время планируется испытания новых мощных ракетных комплексов и, учитывая очень важное их значение для укрепления обороны нашей страны, мы обращаемся с предложением Вам лично принять участие в финальном этапе испытаний", – цитирует секретаря СНБО пресс-служба Порошенко.

В свою очередь Порошенко отметил, что новейшее ракетное вооружение после завершения испытаний, которые должны состояться в ближайшие дни, должно поступить на вооружение ВСУ.

Напомним, в декабре в Украине успешно завершили испытания берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с крылатыми ракетами, который сможет поражать цель на расстоянии в 300 километров.

Кроме того, мы писали, что украинские военные завершили испытания зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Куб" и теперь это вооружение поступит на боевое дежурство в войска противовоздушной обороны.

Также перед новым годом Порошенко озвучил ракетные планы Украины на 2019 год – запустить в серийное производство ракеты "Вильха" и усиленно продолжать работу над крылатыми ракетами "Непутн".

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Тег Турчинов, Порошенко, испытания, ракетные войска, ракетные комплексы

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