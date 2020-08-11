Вспышка коронавируса в порту под Одессой: скончался капитан судна

Всего на борту выявили 10 больных

Капитан судна "София", которое стоит на рейде в порту "Южный" Одесской области, скончался в больнице. Ранее на его борту зафиксировали вспышку COVID-19.

Реклама

Как сообщил главный государственный санитарный врач водного транспорта Николай Голубятников, мужчина скончался 9 августа. Он житель Санкт-Петербурга. Именно капитан сообщил в медико-санитарной декларации о заболевании трех членов экипажа.

"Мы вышли на судно с двумя врачами-эпидемиологами, осмотрели, а там уже шесть членов экипажа больных. Я решил, что в условиях пандемии коронавируса их надо обследовать на COVID-19. Мы это сделали и обнаружили, что среди 14 членов экипажа 10 больных коронавирусом", – сказал Голубятников, передает "Суспільне".

Он добавил, что моряков госпитализировали в областную клиническую больницу № 6.

Ранее мы сообщали, что в Украине продолжает бушевать коронавирусная инфекция. За последние сутки, 10 августа, в стране зафиксировали 1158 новых заразившихся.

Реклама

Кроме того, вспышку COVID-19 зафиксировали на популярном украинском курорте:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама