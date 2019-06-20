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Знаменитый одесский "Привоз" ожидают серьезные перемены

20 июня, 12:53

Продавцы и покупатели по-разному отреагировали на проекты изменений

Одесский "Привоз" ждут изменения
Одесский "Привоз" ждут изменения. Фото: Сегодня

Легендарный одесский рынок "Привоз" может радикально изменить свой внешний вид. Одну из самых колоритных достопримечательностей города начали перестраивать. Сейчас работы ведутся со стороны автостанции, но, как выяснили "Сегодня", на этом трансформации не закончатся.

Торговые лавки со стороны автостанции сейчас выстроились в один ряд вдоль высокого строительного забора. За ним – стройка и шум техники. Заглянув за ограду, видим, что там уже выросли несколько рядов одинаковых одноэтажных павильонов, похожих на те, что сейчас заменяют старые торговые будки по всему городу.

Раньше тут тоже стояли контейнеры с обувью и разномастные прилавки с одеждой. На стройку посторонних не пускают, поэтому идем прямиком к администрации. Непримечательные двери напротив рядов со специями и фруктами не похожи на вход в админздание, однако табличка гласит об обратном.

Зайдя внутрь, первое, что можно увидеть — неработающая касса и охранники на посту. Дальше они журналистов не пропустили, объяснив это тем, что никого из начальства нет, однако, с кем-то связавшись по телефону, сообщили, что строительство новых павильонов предусмотрено городской программой, согласно которой также покроют стеклянной крышей старинный Фруктовый пассаж.

Все работы, по словам наших собеседников, ведутся за счет рынка, а на реконструкцию всего "Привоза" уйдет около трех лет.

"Детали раскрывать не можем, сами понимаете, коммерческая тайна, поэтому и на территорию нельзя", — добавил один из них.

Мнения торговцев по поводу грядущих перемен разделились.

"Наконец-то условия станут лучше, а то цены на аренду задирают, хотя ничего не меняется", — с надеждой говорит продавщица Галина.

С ней не согласен другой продавец.

"Торговли нет, а они строят. Боюсь, что если из-за этого еще поднимут аренду, то хозяин урежет процент или вообще точку закроет", – рассказал Дмитрий.

Разные мнения и у покупателей.

"Это одно из последних мест, где мифы об Одессе хоть как-то работают, а если превратить "Привоз" во что-то наподобие "Цифрового городка" (рынок из павильонов на Старосенной площади. — Авт.), мы это потеряем", — опасается одесситка Софья.

"Если действительно сделают, буду рад. Ладно много людей, машин, толкучка, это можно потерпеть, но мусор и постоянная вонь — это ужас", — считает покупатель Богдан.

БОЯТСЯ ПОТЕРЯТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Некоторые продавцы рынка не на шутку обеспокоены тем, что из-за перестройки могут потерять клиентов.

"У нас покупают в основном из-за цены, ведь магазины сейчас на каждом шагу, а если еще больше поднимут аренду, нам придется повышать цены. Какой тогда смысл людям приходить сюда, если можно зайти в ближайший супермаркет", — пожаловалась продавщица Юлия.

Чтобы проверить опасения торговцев, мы сравнили цены на "Привозе" с ценниками в ближайшем сетевом супермаркете в 200 метрах от рынка. Выяснилось, что уже сейчас разница в суммах не очень большая: бананы в магазине дороже всего на две гривни, помидоры и персики — на пять гривен, кабачки — на 50 копеек, мясо, в зависимости от вида, — на 5-15 грн. А вот капуста в супермаркете оказалась дешевле на три гривни.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" устроили прогулку по  "Привозу" и сделали фоторепортаж о ней.

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Тег рынок, торговля, Одесса, Привоз

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АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

Сегодня

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