Машина осталась неуправляемой! В Полтаве легковушка прямо на остановке врезался в маршрутку (видео)

Сегодня, 10 января, в Полтаве легковушка врезалась в маршрутку на остановке общественного транспорта. Водителю во время вождения стало плохо.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Как все было
Трагедия произошла на остановке Чайковского в обед. Все эти события зафиксировала камера видеонаблюдения. На самом видео видно, как стоит маршрутка. В нее медленно въехала легковушка, протягивает раз, а потом еще раз.
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Автомобиль не управляемый, но оказывается, что его водителю за рулем стало плохо. Это заметили пассажиры в его машине и сразу обратились к патрульным, которые как раз находились рядом.
Что с водителем
Полицейские начали оказывать медицинскую помощь. За считанные минуты приехала "скорая". По информации от родственников водителя, у мужчины случился сердечный.
В Кропивницком водитель маршрутки умер прямо за рулем
6 января в Кропивницком водитель маршрутки умер прямо за рулем. Медиков и полицейских на место вызвали жители ближайшего дома.
60-летнему водителю стало плохо. Он выехал на обочину. В момент аварии в маршрутке не было пассажиров.
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