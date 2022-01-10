Машина залишилася некерованою! У Полтаві легковик прямо на зупинці врізався в маршрутку (відео)

Усі ці події, що сталися в обід, зафіксувала камера відеоспостереження

На місці працювали патрульні / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 10 січня, у Полтаві легковик врізався у маршрутку на зупинці громадського транспорту. Водієві під час керування стало погано.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Як усе було

Трагедія сталася на зупинці Чайковського в обід. Усі ці події зафіксувала камера відеоспостереження. На самому відео видно, як стоїть маршрутка. У неї повільно в'їхав легковик, простягає раз, а потім ще раз.

Автомобіль не керований, але виявляється, що його водієві за кермом стало погано. Це помітили пасажири в його машині і одразу звернулися до патрульних, які якраз були поруч.

Що з водієм

Поліцейські почали надавати медичну допомогу. За лічені хвилини приїхала "швидка". За інформацією від родичів водія, у чоловіка трапився серцевий.

У Кропивницькому водій маршрутки помер прямо за кермом

6 січня у Кропивницькому водій маршрутки помер прямо за кермом. Медиків та поліцейських на місце викликали жителі найближчого будинку.

60-річному водієві стало погано. Він виїхав на узбіччя. У момент аварії у маршрутці не було пасажирів.

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