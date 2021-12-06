Напился и выстрелил в лицо: под Херсоном мужчина подстрелил племянника во время охоты

В Херсонской области во время охоты ранение в лицо получил 14-летний парень. Его сразу доставили в больницу.
Об этом сообщает полиция Херсонской области.
Подробности
Парень был на охоте вместе с 28-летним дядей. Взрослый охотник во время засады увидел, как взлетает утка, направил ружье в ее сторону, стал сопровождать его под прицелом по направлению лета и выстрелил.
Далее по теме
В это время на линии огня оказался несовершеннолетний племянник. Он получил несколько дробей в левую часть лица.
Виновника накажут из-за того, что он был пьян?
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.128 Уголовного кодекса Украины "Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение" и ст.264 УКУ "Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов".
Установлено, что дядя во время охоты пьян и его ружье официально не зарегистрировано.
В настоящее время полиция устанавливает все происшествия.
Что запрещается на охоте:
- направлять оружие на человека или домашних животных;
- передавать его в другие руки, предварительно не осмотрев и не разрядив;
- стрелять без надобности;
- охотиться в непозволительных местах и в темное время суток;
- использовать неохотничье (в том числе военное) огнестрельное, пневматическое и другое стрелковое оружие, а также нарезное огнестрельное оружие.
Раньше мы писали:
- На охоте житель села Малая Стратиевка в Винницкой области подстрелил подростка. Мальчику, который получил ранение, 14 лет.
- Охотником, застрелившим полицейского во время охоты в 70 километрах от Чернигова, оказался Игорь Довгопол – начальник Черниговского районного управления ГСЧС.