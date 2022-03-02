Оккупанты захватили речпорт и ж/д вокзал в Херсоне. Мэр заявил о сотнях трупов в городе

Российские войска заняли два стратегических объекта в Херсоне – речной порт и вокзал. Город целые сутки обстреливали оккупанты

Оккупанты заняли речпорт в Херсоне / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне российские войска, вошедшие в город 1 марта, захватили железнодорожный вокзал и речной порт. Эта ночь в городе прошла относительно спокойно, местные жители только слышали одиночные звуки стрельбы

Об этом сказал Херсонский городской голова Игорь Колыхаев, передает журналистка Эрика Авдеева в эфире "Украины 24".

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В Сети распространяют информацию, якобы в городе обстреляли здание СБУ и там начался пожар. Пока официальных подтверждений этому нет.

По данным Херсонской ОГА, вчера утром в результате обстрелов снаряды оккупантов попали в две жилых многоэтажки. Вечером российские войска палили по району ХБК. Скопление техники РФ заметили на площади Свободы возле ОГА.

Мэр Херсона обратился к президенту Украины с просьбой организовать "зеленый коридор", чтобы собрать "сотни трупов в районе города", а также привезти продукты со складов, которые расположены за Херсоном.

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Ситуация в Украине 2 марта