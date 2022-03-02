Бойцы ВСУ под Харьковом захватили сразу шесть новейших российских танков

Оккупанты продолжают терять свою технику

ВСУ обзавелись новыми танками/Фото: коллаж: "Сегодня"

Механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу шесть новейших российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

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"Скоро в составе нашего батальона появится внештатная танковая рота на новейшей российской технике с минимальным пробегом. Танк прожорливый на топливо, но наши воины захватили ещё и топливозаправщик. Танки вооружены новейшими российскими подкалиберными и управляемыми снарядами, очень приятно будет применять это по остаткам той самой несчастливой 200-й бригады", — написав Бутусов.

Уничтожение техники РФ Байрактарами

В Сумской области украинские военные начали применять против врага Байрактары. Оккупанты продолжают терять свою технику.

С помощью Байрактаров около села Пустовойтовка Роменского района была обезврежена стоянка вражеской техники около 80 единиц, из них половина – грады.

Вблизи села Бишкинь обезврежено около 100 единиц техники, в основном — танки и БТР.

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