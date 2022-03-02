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Окупанти захопили річпорт та залізничний вокзал у Херсоні. Мер заявив про сотні трупів у місті

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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2 березня, 06:05
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Російські війська зайняли два стратегічні об'єкти в Херсоні – річковий порт та вокзал. Місто цілу добу обстрілювали окупанти
Окупанти зайняли річковий порт у Херсоні
Окупанти зайняли річковий порт у Херсоні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні російські війська, що увійшли до міста 1 березня, захопили залізничний вокзал та річковий порт. Ця ніч у місті пройшла відносно спокійно, місцеві жителі лише чули поодинокі звуки стрілянини

Про це сказав Херсонський міський голова Ігор Колихаєв, передає журналістка Еріка Авдєєва в ефірі "України 24".

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У Мережі розповсюджують інформацію, нібито у місті обстріляли будівлю СБУ і там почалася пожежа. Поки що офіційних підтверджень цьому немає.

За даними Херсонської ОДА, вчора вранці в результаті обстрілів снаряди окупантів потрапили до двох житлових багатоповерхівок. Увечері російські війська палили районом ХБК. Нагромадження техніки РФ помітили на площі Свободи біля ОДА.

Мер Херсона звернувся до президента України з проханням організувати "зелений коридор, щоб зібрати сотні трупів у районі міста", а також привезти продукти зі складів, які розташовані за Херсоном.

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Ситуація в Україні 2 березня

  • Російські окупанти продовжують убивати мирних жителів України, серед яких діти. Ворог завдає авіаударів містами України і висаджує свої десанти. Сусідня країна, Білорусь, приготувала свої війська до бойової готовності.
  • У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.
  • Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ у бою під Харковом захопив одразу шість нових російських танків Т-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.
  • У Сумській області захисники знищують ворожу техніку Байрактарами. Було знешкоджено стоянку ворожої техніки близько 80 одиниць, їх половина – гради.
  • Під Києвом окупанти вбили молодого лікаря, який намагався врятувати життя дитині. Ворог обстріляв автомобіль жінки, коли вона везла поранену дитину до лікарні.

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