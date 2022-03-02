Окупанти захопили річпорт та залізничний вокзал у Херсоні. Мер заявив про сотні трупів у місті

Російські війська зайняли два стратегічні об'єкти в Херсоні – річковий порт та вокзал. Місто цілу добу обстрілювали окупанти

Окупанти зайняли річковий порт у Херсоні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні російські війська, що увійшли до міста 1 березня, захопили залізничний вокзал та річковий порт. Ця ніч у місті пройшла відносно спокійно, місцеві жителі лише чули поодинокі звуки стрілянини

Про це сказав Херсонський міський голова Ігор Колихаєв, передає журналістка Еріка Авдєєва в ефірі "України 24".

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У Мережі розповсюджують інформацію, нібито у місті обстріляли будівлю СБУ і там почалася пожежа. Поки що офіційних підтверджень цьому немає.

За даними Херсонської ОДА, вчора вранці в результаті обстрілів снаряди окупантів потрапили до двох житлових багатоповерхівок. Увечері російські війська палили районом ХБК. Нагромадження техніки РФ помітили на площі Свободи біля ОДА.

Мер Херсона звернувся до президента України з проханням організувати "зелений коридор, щоб зібрати сотні трупів у районі міста", а також привезти продукти зі складів, які розташовані за Херсоном.

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Ситуація в Україні 2 березня