Полуголые и в вышиванках. Под Луганском ресторан влип в скандал из-за секс-вечеринок

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства

В Северодонецке проходят вечеринки в народном стиле. Фото: коллаж "Сегодня"

В Северодонецке Луганской области на регулярной основе в одном из ресторанов проводят закрытые секс-вечеринки, несмотря на пандемию коронавируса. При этом мероприятия проходят в народном украинском стиле.

Об этом сообщает Telegram-канал APnews.

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Секс-вечеринки в народном стиле

Как стало известно, в ресторане Северодонецка часто устраивают стриптиз и индивидуальные танцы "в образе украинки", в том числе – в традиционном украинском венке с лентами и вышиванке.

Отмечается, что совсем недавно в этом же зале проводили детские утренники и дни рождения.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и разбираются согласно Уголовному кодексу Украины.

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