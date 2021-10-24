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Призрак блуждает вокруг и просит прохожих перекрестить. Какие тайны скрывает дом в историческом центре Чернигова (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
24 октября, 07:04
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По одной из легенд, в этом доме гетман Мазепа встречался с 16-летней крестницей Мотрей Кочубей

Мистика окутывает один небольшой дом в исторической части Чернигова. Говорят, в его подвалах Иван Мазепа спрятал клад. Там же тайно встречался с молодой любовницей – своей крестницей Мотрей Кочубей. Ее дух как будто до сих пор блуждает вокруг и просит прохожих перекрестить ее. Что правда, а что вымысел – узнал "Сегодня".

Призрак девушки ночью бродит вокруг старинного здания. Просит перекрестить, чтобы душа могла обрести вечный покой. Это – одна из легенд древнего Чернигова. У этого дома в историческом центре города даже днем ​​жутко.

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Этот каменный дом скрывает немало тайн. По одной из легенд, здесь гетман Мазепа встречался с 16-летней крестницей Мотрей Кочубей.

"Отец крестный в нее был влюблен, и ее мать прокляла, что она полюбила старше себя мужчину. А это считалось грехом", – говорит жительница Чернигова Алина Нагорная.

Призрак несчастной девушки вроде до сих пор здесь бродит – говорят горожане. Преимущественно ночью.

Перешептываются, что дух Мотри цепляется к прохожим. Шепчет – перекресток. Видели ее воочию – черниговцы не сознаются, но что делать в случае такой встречи – уже знают.

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"Я бы с ним поздоровалась. Перекрестила бы и сняла бы проклятие", – рассказывает Светлана Самойлович.

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"Я не боюсь ничего. Я бы его перекрестила, послала бы ему свет и любовь и он бы исчез", – добавляет жительница Чернигова Надежда Шурда.

Историк Сергей Лаевский в призрак Мотри не верит. И не потому, что не верит в потусторонние силы. Просто легенды, мол, не имеют никакого документального подтверждения.

"За многие десятилетия, что музей здесь находится – никакого духа или призрака не встречал. Видимо, что-то кому-то на Валу показалось. Мне неизвестно ни одно подтверждение документальное или какое-то, что Мотря Кочубей вообще бывала здесь в Чернигове и особенно в этом помещении", – рассказывает директор Черниговского исторического музея имени Тарновского Сергей Лаевский.

А что с сокровищами Мазепы?

"Ходит легенда, что здесь даже закопано золото его", – говорит жительница Чернигова Алина Нагорная.

Кастрюли и бочку с чистым золотом Мазепа вроде надежно спрятал в тайных подвалах этого дома. И ученые и здесь категоричны – выдумка.

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"Подвалы были перекрыты плиткой, судя по ее форме где-то в 19-м веке, то очевидно, что перелопатили там и никаких упоминаний о каких-то там бочки с золотом не поступало", – говорит директор Черниговского исторического музея им. В. В. Тарновского.

По версии историков – это просто старый дом. Проживал здесь полковник Яков Лизогуб с семьей. В свое время он был одним из претендентов на гетманскую булаву. Затем здесь была канцелярия Черниговского полка, а впоследствии – архивы и музеи. Сегодня это хранилище фондов Черниговского исторического музея. И его вскоре перенесут. Но точно останутся легенды о кладе и неприкаянную любовницу гетмана.

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