С пассажирами в салоне: в Николаеве ездил пьяный маршрутчик

Копы заметили, что водитель пьян, когда проверяли его документы. Мужчина прошел осмотр

Водителя остановили патрульные / Коллаж "Сегодня"

Вчера, 11 января, в Николаеве пьяный водитель маршрутки возил пассажиров. Мужчину остановили патрульные, когда увидели, что тот нарушал ПДД. Водителя отстранили от вождения, а также составили в отношении него админматериалы.

Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области.

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Подробности

Инцидент произошел около 16:00. Патрульные остановили маршрутку Volkswagen за нарушение правил дорожного движения.

Копы заметили, что водитель пьян, когда проверяли его документы. Мужчина согласился пройти осмотр с помощью Drager. Результат теста составил 0,75 промилле, что почти в 4 раза превышает допустимую норму.

Что будет нарушителю

Патрульные составили в отношении водителя административные материалы по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.

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Теперь нарушитель заплатит штраф 17 000 гривен, а также лишится водительских прав на год. Маршрутку патрульные передали ответственному лицу перевозчика.

В Киеве водитель пил пиво за рулем маршрутки

В Киеве водитель маршрутки №529 прямо во время работы пил пиво. Очевидцы сняли видео, как мужчина употреблял алкоголь в салоне. Также они добавляют, что внутри пахло перегаром.

В Коммунальной службе перевозок КГГА объяснили "Сегодня", что маршрутка №529 (проспект Маяковского – село Бортничи) работает нелегально и не удивительно, что водители прямо за рулем пьют пиво.

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