С пассажирами в салоне: в Николаеве ездил пьяный маршрутчик

Вчера, 11 января, в Николаеве пьяный водитель маршрутки возил пассажиров. Мужчину остановили патрульные, когда увидели, что тот нарушал ПДД. Водителя отстранили от вождения, а также составили в отношении него админматериалы.
Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области.
Подробности
Инцидент произошел около 16:00. Патрульные остановили маршрутку Volkswagen за нарушение правил дорожного движения.
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Копы заметили, что водитель пьян, когда проверяли его документы. Мужчина согласился пройти осмотр с помощью Drager. Результат теста составил 0,75 промилле, что почти в 4 раза превышает допустимую норму.
Что будет нарушителю
Патрульные составили в отношении водителя административные материалы по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.
Теперь нарушитель заплатит штраф 17 000 гривен, а также лишится водительских прав на год. Маршрутку патрульные передали ответственному лицу перевозчика.
В Киеве водитель пил пиво за рулем маршрутки
В Киеве водитель маршрутки №529 прямо во время работы пил пиво. Очевидцы сняли видео, как мужчина употреблял алкоголь в салоне. Также они добавляют, что внутри пахло перегаром.
В Коммунальной службе перевозок КГГА объяснили "Сегодня", что маршрутка №529 (проспект Маяковского – село Бортничи) работает нелегально и не удивительно, что водители прямо за рулем пьют пиво.
Ранее мы писали:
- Патрульные заметили неисправный автобус "Богдан", который вез пассажиров. Во время общения с водителем инспекторы заметили, что он пьяный.
- Водитель транспортного средства нарушил правила. Копы остановили его, но мужчина оказался под градусом.