В Днепре водитель маршрутки ездил пьяным за рулем

Водителя остановили за нарушение правил дорожного движения, а впоследствии оказалось, что он в состоянии алкогольного опьянения

В Днепре патрульные полицейские обнаружили нетрезвого водителя маршрутного автобуса. Экипаж заметил, что водитель транспортного средства нарушил требования дорожного знака 2.2 (проезд без остановки запрещен) и остановили его.

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"Драгер" показал 0,36 промилле алкоголя. Фото: facebook.com/dnipropolice

Как сообщили в пресс-службе областной патрульной полиции, во время общения с 45-летним мужчиной копы заметили у него признаки алкогольного опьянения и предложили освидетельствование. Мужчина согласился.

Прибор "Драгер" показал, что водитель нетрезв – в его организме 0,36 промилле алкоголя.

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На водителя составили протокол по статье "управление в состоянии опьянения" и постановление за нарушение правил дорожного движения. Управление автобусом передали трезвому водителю.

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