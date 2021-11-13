Шокирующая находка: в центре Шостки обнаружили трехметрового питона (фото)

Питон мог содержаться в домашних условиях и возможно сбежал

Местные вызвали на помощь полицию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Шостке (Сумская область) местные жители обнаружили на улице огромного питона. Проверку проводила полиция.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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Женщина увидела возле мусорных баков в центре города большую змею и сообщила в полицию. Прибывшие по вызову патрульные поняли, что она уже мертва.

"Сама же заявительница рассказывает – первые змею увидели подростки, которые и рассказали ей о своей находке. Не поверив им, женщина убедилась, а потом уже вызвали полицейских", – говорится в сообщении.

Змея напугала местных жителей / Фото: Нацполиция

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Предварительно установлено, что это питон, длиной более трех метров.

Сейчас ищут владельцев пресмыкающегося и выясняют как он оказался на улице.

Трехметровый питон вылез из посылки

В этом году был похожий случай, но тогда люди нашли живого питона.

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Трехметровый питон вылез из посылки в почтовом отделении Бангкока и вызвал панику среди работников, которые сортировали письма для доставки. Один из почтальонов вызывал команду спасения животных, поскольку понял, что сам не справится со змеей.

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