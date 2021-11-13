Шокирующая находка: в центре Шостки обнаружили трехметрового питона (фото)

В Шостке (Сумская область) местные жители обнаружили на улице огромного питона. Проверку проводила полиция.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.
Женщина увидела возле мусорных баков в центре города большую змею и сообщила в полицию. Прибывшие по вызову патрульные поняли, что она уже мертва.
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"Сама же заявительница рассказывает – первые змею увидели подростки, которые и рассказали ей о своей находке. Не поверив им, женщина убедилась, а потом уже вызвали полицейских", – говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что это питон, длиной более трех метров.
Сейчас ищут владельцев пресмыкающегося и выясняют как он оказался на улице.
Трехметровый питон вылез из посылки
В этом году был похожий случай, но тогда люди нашли живого питона.
Трехметровый питон вылез из посылки в почтовом отделении Бангкока и вызвал панику среди работников, которые сортировали письма для доставки. Один из почтальонов вызывал команду спасения животных, поскольку понял, что сам не справится со змеей.
Ранее мы писали:
- В Голосеевском районе Киева искали двухметрового удава, который потерялся во время прогулки, в районе экономического факультета университета имени Тараса Шевченко.
- Встретить змею сегодня можно в собственном дворе, а стать жертвой ядовитого "ползуна" – исключительно из-за собственной неосмотрительности или нерассудительности.